ترامب يخسر استئنافا على حكم بدفع 5 ملايين دولار بقضية اعتداء جنسي

أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، اليوم الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع 5 ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة الصحفية إي جين كارول.

وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من 3 أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية بمانهاتن.

ويتعلق الحكم الصادر في مايو/أيار 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريبا في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها، كما سعى لتشويه سمعتها من خلال منشور نشره على موقع تروث سوشيال في أكتوبر/تشرين الأول 2022 نفى فيه ادعاء كارول ووصفه بأنه أكذوبة.

ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب، فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة "إيل" بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.

حكم آخر

وأمرت هيئة محلفين أخرى ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في يونيو/حزيران 2019، عندما أنكر لأول مرة ادعاءها بالاغتصاب.

في كلا النفيين، قال ترامب إنه لا يعرف كارول، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها، في حين يستأنف ترامب الحكم الذي يبلغ 83.3 مليون دولار.

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وأدين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو/أيار الماضي بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.