كوريا الجنوبية تعلن وقف طائرات بوينغ 737 بعد مقتل 179 شخصا

أصدرت هيئة الطيران الكورية الجنوبية أمرا بوقف طيران جميع الطائرات من طراز بوينغ 737-800 وإجراء فحوص سلامة عليها للتأكد من عدم وجود خلل في تصنيعها يتعلق بالآلية الهيدروليكية لإنزال العجلات، وذلك بعد مقتل 179 شخصا في كارثة تحطم طائرة من هذا الطراز أثناء عودتها من تايلند في مطار موان الدولي.

وقال "جو جونغ-وان"، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية إن "هناك 101 طائرة من طراز "بوينغ 737-800″ تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس إجراء عمليات تفتيش خاصة لهذا الطراز تحديدا".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز أن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية "تشوي سانج-موك" قد أمر بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات في البلاد.

ولقي أمس الأحد 179 شخصا مصرعهم في تحطّم طائرة أثناء هبوطها في مطار "موان آتية" من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في حادث لم ينج منه سوى شخصين.

واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا -بينهم 6 من طاقم الضيافة- بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

وفي حادثة أخرى أضافت مزيدا من القلق في كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء -نقلا عن مصدر لم تسمه- أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران جيجو الكورية الجنوبية تعرضت لمشكلة في عجلات الهبوط بعد إقلاعها من مطار جيمبو في سول في طريقها إلى مدينة جيجو.

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وقالت الوكالة إن الطائرة اضطرت للعودة إلى المطار وهبطت بسلام.

متابعة وتقييم

وكانت شركة بوينغ، المُصنّع الرئيس للطائرة المحطمة، أعلنت في بيان أنها على اتصال بشركة طيران "جيجو" المالكة للطائرة المنكوبة و"مستعدّة لتقديم الدعم لها".

ويعد هذا الحادث المميت هو الأول من نوعه في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست في عام 2005، وهي من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

ولم يتم بعد التوصل إلى إجابات لتساؤلات أثارها هبوط الطائرة التابعة لشركة الطيران المنخفضة الكلفة "جيجو" دون عجلات، وتوقيت هبوط الطائرة ذات المحركين، وما تردد حول احتمالية اصطدامها بطائر.

وأظهر مقطع فيديو -بثته وسائل إعلام محلية- الطائرة تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار لتتحول إلى كرة من لهب وحطام.

وقبل عامين، شهدت كوريا الجنوبية حادثة تحطم طائرة من طراز "بوينغ 767" للخطوط الجوية الصينية قرب مطار بوسان في 15 أبريل/نيسان 2022، مما أدى إلى مقتل 129 شخصا.

يذكر أن طائرة ركاب أذربيجانية كانت قد تحطمت أيضا الأربعاء الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا وعلى متنها 67 شخصا -بينهم 5 من أفراد الطاقم- وقتل في الحادث 35 راكبا.