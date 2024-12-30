أوكرانيا وروسيا تتبادلان مئات الأسرى وبايدن يقدم آخر دعم أميركي لكييف

أعلنت روسيا وأوكرانيا عن عملية جديدة لتبادل سجناء شملت أكثر من 300 أسير حرب بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن الجيش الروسي إنه نتيجة مسار تفاوضي، أعيد 150 عسكريا روسيا من أراض تحت سيطرة كييف، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 189 أوكرانيا تم تحريرهم بموجب عملية التبادل.

وقال زيلينسكي إن من بين الأوكرانيين العائدين جنودا ورقباء وضباطا من مناطق مختلفة على الخطوط الأمامية ومدنيين اثنين أسرتهما قوات روسية في ميناء ماريوبول بجنوب أوكرانيا عام 2022.

وأظهرت الصور، التي نشرها زيلينسكي، عشرات الرجال في حافلة وبعضهم متدثر بالعلم الأوكراني.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبادلت موسكو وكييف مئات الأسرى وتتبادلان أيضا بانتظام جثامين جنود سقطوا في المعارك.

جاسوس روسي

وعلى صعيد آخر، قضت أوكرانيا بالسجن 15 عاما بحق شرطي سابق أدين بـ"الخيانة العظمى" لتسليمه روسيا معلومات عن أماكن نشر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان عبر منصة تليغرام "حكم على أحد سكان زابوريجيا بالسجن 15 عاما لتزويده العدو معلومات عن أماكن نشر منظومات الدفاع الجوي"، موضحا أن "الرجل جال في مدينة زابوريجيا وأنحائها لتحديد مواقع الدفاع الجوي وطواقمها ومعدات قوات الدفاع".

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ولفت المصدر نفسه إلى أن المحكوم شرطي متقاعد "تواصل مع رفيق سابق له في المدرسة هو اليوم موظف في وزارة الدفاع الروسية، وعرض عليه مساعدته في الحرب على أوكرانيا".

واتهمت كييف مئات الأشخاص بالتعاون مع روسيا منذ بدء الحرب في 2022، خصوصا أفرادا كانوا ينقلون معلومات حساسة إلى الجيش الروسي أو إلى مسؤولين في المناطق الأوكرانية المحتلة.

مساعدات أميركية

ومن ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة اليوم تقديم نحو 6 مليارات دولار لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية إضافية وأموال لصالح الموازنة، إذ يستغل الرئيس جو بايدن الأسابيع المتبقية له في المنصب لزيادة المساعدات إليها، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة.

وكشف بايدن عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن واشنطن أتاحت 3.4 مليارات دولار أخرى من الموازنة لأوكرانيا، مما يمنحها موارد مهمة في هذا الوقت الصعب.

ويشمل الدعم الذي أعلنه بايدن مساعدات عسكرية بقيمة 1.25 مليار دولار من الاحتياطي الأميركي، وحزمة بقيمة 1.22 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وهي آخر حزمة في عهد بايدن.

وبموجب المبادرة، تُشترى المعدات العسكرية من قطاع الدفاع أو الشركاء بدلا من سحبها من الاحتياطي الأميركي، مما يعني أن وصولها إلى ساحة المعركة قد يستغرق شهورا أو سنوات.

وقال مسؤول أميركي إن التمويل بقيمة 3.4 مليارات دولار يرفع إجمالي المساعدات المخصصة لأوكرانيا في الموازنة الأميركية إلى أكثر من 30 مليار دولار منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.