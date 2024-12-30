عمليات أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريفي حماة وطرطوس

تواصل حكومة تصريف الأعمال في سوريا عملياتها الأمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بمناطق عدة، لا سيما في حمص وحماة والساحل، فيما أكد وزير العدل شادي الويسي أن الحكومة ستطلب تسليم المجرمين الذين فروا من البلاد.

وتشن إدارة العمليات العسكرية في سوريا حاليا حملة أمنية واسعة تستهدف فلول النظام المخلوع في مصياف ووادي العيون ومناطق أخرى بريفي حماة وطرطوس.

وقال مصدر أمني سوري للجزيرة، في وقت سابق، إنه "ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك"، مؤكدا أن فلول النظام أصبحوا "خارجين على القانون، ويشكّلون خطرا على السلم الأهلي".

ونقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات العسكرية أن أكثر من ألفي عنصر وضابط في جيش النظام المخلوع سووا أوضاعهم الأمنية في مصياف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ومنذ أيام، تنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف المحافظات، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع.

وقال مصدر في وزارة الداخلية للجزيرة إن إدارة الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق.

"لضمان عدم خروج فلول النظام السابق أو دخولهم عبر الروس".. إدارة العمليات العسكرية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية تضع نقطة تفتيش في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية#فيديو pic.twitter.com/a8YKvE65GV — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024

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من ناحية أخرى، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شادي الويسي -خلال زيارته محافظة السويداء جنوبي سوريا أمس الأحد- إن هناك ترتيبات لإعداد قانون من أجل إعادة المجرمين الذين غادروا سوريا ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.

وتابع "هناك مذكرة ستصدر بأسماء المجرمين الذين تتم ملاحقتهم".

وأضاف الويسي أن "ما علينا فعله الآن هو العودة إلى الأصول وهي القانون… وسيكون القضاء في سوريا إن شاء الله مستقلا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.