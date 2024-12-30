رشقات صاروخية من شمال غزة والاحتلال يلمح لقرب انتهاء عملية جباليا

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، رغم استمرار الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال على المنطقة منذ نحو 3 أشهر، والذي أشارت تقارير إسرائيلية اليوم الاثنين إلى قرب انتهائه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة.

وأفادت الصحفية نجوان سمري بأن الصاروخين أطلقا باتجاه زيكيم ونتيف هعساراه إلى الشمال من قطاع غزة، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار للمرة الرابعة في غلاف غزة خلال هذا اليوم.

وأوضحت أن صفارات الإنذار دوّت في وقت سابق في كيسوفيم، كما تم تفعيلها في مستوطنة نير عام صباح اليوم.

لحظة إطلاق صاروخين من بيت حانون شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات بغلاف غزة. pic.twitter.com/xXI8IT3I72 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 30, 2024

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مستوطنة نير عام "برشقة صاروخية بالقرب من تجمع لآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت رصد صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس والنقب أول أمس السبت.

وفي المجمل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 12 صاروخا من قطاع غزة نحو مدن وبلدات إسرائيلية منذ يوم الجمعة الماضي.

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من ناحية أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم -قبيل تفعيل صفارات الإنذار في زيكيم ونتيف هعساراه- إن تقديرات عسكرية تشير إلى اقتراب انتهاء العملية البرية في جباليا شمالي قطاع غزة.

تغطية صحفية | صورة جديدة من الأقمار الصناعية تكشف كيف أصبحت جباليا بعد عام و3 شهور من الحرب الإسرائيلية الهمجية pic.twitter.com/2zlsQagwKm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 30, 2024

ومنذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما مدمرا على شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف وتدمير المستشفيات والبنية التحتية، تزامنا مع حصار خانق.

وتكبد الجيش الإسرائيلي سلسلة من الخسائر منذ بدء ذلك الهجوم، أحدثها ما أعلن عنه اليوم من مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأشارت الصحفية نجوان سمري إلى أن العملية التي أدت إلى مقتل الجندي وقعت في منطقة بيت حانون شمالي القطاع، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل يومين فقط عودته إليها لتنفيذ عملية عسكرية.

ويأتي هذا مع استمرار حرب الإبادة في القطاع بأكمله للشهر الـ15 على التوالي حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 153 ألفا، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.