هبوط اضطراري لطائرة في كوريا الجنوبية.. ما السبب؟

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء -نقلا عن مصدر لم تسمه- أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران جيجو إير الكورية الجنوبية تعرضت لمشكلة في عجلات الهبوط بعد إقلاعها من مطار جيمبو في سول في طريقها إلى مدينة جيجو.

وقالت الوكالة إن الطائرة اضطرت للعودة إلى المطار وهبطت بسلام.

وكان 179 شخصا قد لقوا حتفهم -صباح أمس الأحد- في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة جيجو بعد انحرافها عن المدرج خلال محاولتها الهبوط في مطار موان الدولي.

يذكر أن طائرة ركاب أذربيجانية كانت قد تحطمت أيضا الأربعاء الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا وعلى متنها 67 شخصا -بينهم 5 من أفراد الطاقم- وقتل في الحادث 35 راكبا.