خبير عسكري: شمال غزة أصبح مقبرة لقوات الاحتلال رغم حصاره بشكل كامل

وصف الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي العملية التي نفذتها كتائب القسام في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالهجومية والمركبة، وقال إنها تتطلب قدرات عالية جدا من أجل الوصول للهدف.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- قد أعلنت اليوم الاثنين الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر بعدما تمكن مقاتلوها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة في مخيم جباليا.

وتمكنت القسام أيضا من تدمير ناقلتي جند ودبابة ميركافا في شمال القطاع، وهو ما يعكس قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات في عدة مواقع مختلفة رغم الوُجود العسكري الكبير في المنطقة، كما يقول الفلاحي.

وفي تحليل للمشهد العسكري بالقطاع، قال الفلاحي إن هذه العمليات تؤكد تحول الشمال وخصوصا منطقة بيت حانون إلى مقبرة لقوات الاحتلال التي تتعرض لضربات يومية رغم أنها تحاصر المنطقة منذ 3 أشهر.

خسائر كبيرة

ورغم محدودية الإمكانيات والفوارق الكبيرة في القوة، لا تزال المقاومة قادرة -كما يقول الفلاحي- على إلحاق خسائر كبيرة بما يصل إلى 4 فرق عسكرية تعمل في شمال القطاع.

واعتبر الخبير العسكري الصور -التي نشرها جيش الاحتلال لمروحيات تنقل مصابين إلى مستشفيات داخل إسرائيل– دليلا على خطورة حالتهم، مؤكدا أن الجيش لا يفصح عن الأعداد الحقيقية للجرحى، حتى لا يتعرض لأزمة داخلية.

إعلان

ووفقا لما أعلنه جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، فقد قتل جندي، وأصيب ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال غزة أمس الأحد.

وبهذا الإعلان، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية المستمرة بمحافظة الشمال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 عسكريا.