الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة ويقصف جباليا بالمدفعية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفا و541 شهيدا، و108 آلاف و338 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيدا و149 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

قصف جباليا

في سياق متصل، قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة شمالي قطاع غزة، مضيفا أن القصف تركز أكثر في محيط "مستشفى كمال عدوان" الذي أحرقته قوات الاحتلال قبل يومين.

وفي مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الزيتون، جنوبي المدينة، كما أطلقت صاروخا على نازحين خرجوا من وسط مخيم جباليا باتجاه مدينة غزة.

معاناة النازحين

وإلى جانب القصف والدمار، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع إلى 7 بين النازحين الذين دمر الاحتلال منازلهم، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية.

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من جهتها، قالت بلدية محافظة غزة إن آلاف النازحين الفلسطينيين يعيشون ظروفا مأساوية بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع والمصحوب بأمطار غزيرة وعواصف في ظل نقص الإمكانيات وبدائل الإيواء.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه إن النازحين يعانون من ظروف مأساوية للغاية، حيث غمرت مياه الأمطار خيامهم.

وأضاف النبيه أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي شبه معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي والأمطار.

وكشف أن الأضرار شملت كل محطات ومضخات الصرف الصحي، وطالت 175 ألف متر من شبكات الصرف الصحي و15 ألف متر من شبكات تصريف الأمطار في مدينة غزة.

وطالب النبيه المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة سكان غزة وتقديم الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قولها إن "الأطفال في غزة يعانون من البرد والمرض، وكثير منهم يرتدون ملابس الصيف".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مرأى العالم أجمع -وبدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.