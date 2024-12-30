اكتشاف مقبرة جماعية بمئات الجثث في مدينة حلب

قال ضابط في قيادة شرطة مدينة حلب للجزيرة، اليوم الاثنين، إن الشرطة عثرت على مقبرة جماعية، وذلك مع استمرار الكشف عن مقابر جماعية في أنحاء سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضح الضابط أن الكشف عن المقبرة جاء بعد بلاغ من قبل مواطن سوري كان شاهدا على دفن مئات الجثث فيها.

وأضاف أن المعاينات الأولية تدل على أن المقبرة ربما تضم آلاف الجثث، مشيرا إلى أن الشرطة تنتظر وصول لجان مختصة للتعامل مع المقبرة نظرا لعدد الجثث الكبير فيها.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال السورية بيانا قالت فيه: "أبلغ أحد سكان مدينة حلب قيادة الشرطة بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث".

"سيتم لاحقًا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي".. وزارة الداخلية السورية تعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة #حلب تضم المئات من الجثث pic.twitter.com/wRB8Tyy97J — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024

وأضافت أن قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف توجه إلى الموقع "للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان. وسيتم لاحقا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي".

وكانت قناة الجزيرة قد حصلت على صور ومعلومات حصرية تؤكد وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام السوري السابق مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.

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وتضم مدينة القطيفة على بُعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة دمشق، أكبر مقبرة جماعية مكتشفة حتى الآن، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن عدد المدفونين هناك يقدر بعشرات الآلاف.

وقال منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية إنه تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن في مناطق سورية مختلفة.

وتؤكد منظمات سورية ودولية أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عذّب وقتل عشرات الآلاف في السجون.

وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصاعدت المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص.