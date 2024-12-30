إنفوغراف.. أسبوع مأساوي بتاريخ الطيران وأرقام غير مسبوقة

في أسبوع مأساوي بتاريخ الطيران المدني في العالم شهد الأسبوع الأخير من العام الحالي 5 حوادث أودت بحياة 229 شخصا وإصابة 16 على الأقل.

وبحسب ما رصدته وكالة الأناضول بالاستناد إلى تقارير وبيانات رسمية، فإن هذه الحوادث الجوية شهدت عددا أكبر من الضحايا إذا ما تمت مقارنتها ببيانات العامين السابقين (2022 و2023) الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وشهدت كوريا الجنوبية العدد الأكبر من الضحايا، إذ تسببت الحادثة التي شهدتها سول صباح أمس الأحد بوفاة 179 شخصا جراء تحطم الطائرة.