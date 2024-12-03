إنفوغراف.. ارتفاع كبير بعائدات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم في 2023

فتح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (إس آي بي آر آي)، أمس الاثنين، الباب على صناعة الأسلحة بالعالم ومداخيل كبرى الشركات العاملة في القطاع، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

كما كشف مسح أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى البيانات التاريخية لآخر 10 سنوات (2014 – 2023)، لمبيعات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم، أن إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية تجاوزت 5.3 تريليونات دولار.

ويعادل هذا الرقم الناتج المحلي لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتحدة، كما أنه يعادل ما تعهدت به الدول المتقدمة من دعم مالي للبلدان النامية المتأثرة بتغير المناخ لمدة 53 عاما مقبلة (بمتوسط 100 مليار دولار في كل عام).

والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميا نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن "إس آي بي آر آي".

والإنفوغراف التالي يوضح حجم نمو مبيعات الأسلحة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 الذي سبق: