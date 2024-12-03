قوات الاحتلال تقتحم البيرة ومخيم عايدة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية واعتقلت شابين خلال مداهمتها بناية سكنية، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة كبيرة اقتحمت مخيم عايدة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وانتشرت في أحياء وأزقة المخيم وشنت حملة اعتقالات لعدد من الشبان خلال مداهماتها للمنازل والعبث بمحتوياتها.

وضمن سلسلة الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، اقتلع جيش الاحتلال أمس الاثنين، عشرات أشجار الزيتون جنوب الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة حسن بريجية، إن قوة إسرائيلية اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في أراضي محافظة بيت لحم.

وأوضح أن جيش الاحتلال اقتلع نحو 150 شجرة بقرية المنية شرق بيت لحم، وعشرات الأشجار بمنطقة خلايا اللوز جنوب المحافظة، وأشار أن عملية اقتلاع الأشجار تأتي تمهيدا للسيطرة على تلك الأراضي الواقعة بجانب طريق عام في المنطقة.

وبشكل شبه يومي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات على مدن وبلدات الضفة الغربية ترافقها حملة اعتقال وتنكيل بالفلسطينيين.

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني أصدره الأسبوع الجاري، فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس (…) دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف".

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وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في حين صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، مما أسفر إجمالا عن استشهاد أكثر من 800 وإصابة نحو 6450 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.