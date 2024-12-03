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كوريا الجنوبية تفرض الأحكام العرفية والبرلمان يرفض

South Korean President Yoon Suk Yeol delivers a speech to declare martial law in Seoul, South Korea, December 3, 2024. The Presidential Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY
يون سوك يول قال إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية (رويترز)
3/12/2024-|آخر تحديث: 3/12/202407:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد، في حين صوت البرلمان بالرفض على هذه القرارات.

ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي تي إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".

من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

كما تضمنت التعليمات أمراً للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

 

قائد الأحكام العرفية

وتولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن-سو، مهمة قائد الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.

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وأصدر الجنرال بارك تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، بما في ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وأشارت التعليمات إلى أن منتهكي قرارات الأحكام العرفية، قد يتم اعتقالهم دون الحاجة إلى قرار قضائي.

البرلمان يصوت بالرفض

وردا على ذلك، قالت رويترز إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية.

وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بهذه القرارات، معتبرا أنها "غير قانونية"، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.

وقال لي إن "قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل"، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضا".

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

Police stand guard in front of the main gate of the National Assembly in Seoul on December 3, 2024, after South Korea's President Yoon Suk Yeol declared emergency martial law. - South Korea President Yoon on December 3 declared emergency martial law, saying the step was necessary to protect the country from "communist forces" amid parliamentary wrangling over a budget bill. (Photo by JUNG YEON-JE / AFP)
قوات الشرطة منعت محتجين من اجتياح مقر البرلمان (الفرنسية)

ردود فعل

وفي أول رد فعل على هذه التطورات المتسارعة، دعت السفارة الصينية في سول مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي "الحذر".

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وقالت السفارة في بيان إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن "على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب". وتعد سول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.

المصدر : وكالات

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