أمير قطر أمام البرلمان البريطاني: يمكن تحقيق السلام من خلال حل الدولتين

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل.

وأضاف أمير قطر في كلمة له أمام البرلمان البريطاني في قصر ويستمنستر مساء أمس الثلاثاء أن قطر عملت منذ اليوم الأول للصراع كوسيط الى جانب شركائها سعيا لوقف العنف وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

كما أكد أمير قطر على موقف البلدين (قطر وبريطانيا) بشأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، معتبرا أن هذا هو المسار لتحقيق السلام الحقيقي والازدهار المنشود.