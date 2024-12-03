شهداء بشمال غزة وجنوبها والقسام تقنص جنديا إسرائيليا

قال مراسل الجزيرة إن 11 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في حين أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لـ5 أحياء في خان يونس، ونسف مباني سكنية في شمال القطاع وجنوبه.

ففي شمال ووسط القطاع المحاصر منذ شهرين، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات متتالية على محيط حي الشيخ رضوان بشمال غزة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال مبنى من 4 طوابق جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار سمع بمنطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة أيضا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم مناطق في مخيم النصيرات وسط غزة.

نسف مبان سكنية

وفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب اثنان آخران جراء قصف جوي إسرائيلي على بلدة النصر بشمال شرقي رفح.

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كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وقال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم منطقة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأنذر الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين سكان 5 أحياء في خان يونس بالإخلاء، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية فيها بدعوى إطلاق صواريخ منها.

وتقع 3 من الأحياء التي أنذرها جيش الاحتلال ضمن المنطقة التي يدّعي أنها منطقة إنسانية آمنة، وتكتظ بآلاف النازحين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 33 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح أمس الاثنين، 17 منهم في وسط القطاع وجنوبه.

وقال مراسل الجزيرة إن العمليات الإسرائيلية في مناطق شمال غزة تتواصل لليوم الـ60، وإن أبرز العمليات العسكرية التي سُجلت هناك هي وضع الجيش الإسرائيلي عددا من البراميل المتفجرة في مشروع بيت لاهيا وتفجيرها، مما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بالكامل.

عملية للمقاومة بجباليا

ميدانيا، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاوميها قنصوا جنديا إسرائيليا قرب دوار زمو شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام بثت صورا أمس الاثنين قالت إنها لاستهداف آليات إسرائيلية في محور الصفطاوي بمدينة غزة.

واضافت كتائب القسام أنها "استهدفت مواقع العدو في مغتصبتي نيريم والعين الثالثة بعدد من صواريخ رجوم عيار 114ملم".

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

كذلك تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.