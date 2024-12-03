سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف الاحتلال بمحور نتساريم وغلاف غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الثلاثاء مشاهد لقصفها، بالاشتراك مع كل من كتائب المجاهدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم"، وسط قطاع غزة، ومرابض المدفعية في موقع "فجة" العسكري، بغلاف غزة.

وأظهرت المشاهد عملية إعداد الصواريخ ورصد مرابض مدفعية الاحتلال في موقع فجة، ثم مشهد إطلاق الصواريخ وتصاعد الدخان من الموقع المستهدف بعد إصابته.

كما تضمن المقطع مشاهد إعداد وإطلاق قذائف الهاون تجاه حشود جيش الاحتلال في محور "نتساريم" وسط القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.