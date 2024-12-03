تحركات دولية وإقليمية بشأن سوريا ودعوات لوقف التصعيد

شهدت الساعات الأخيرة تحركات دولية وإقليمية إزاء تطورات الأوضاع في سوريا بعد تقدم فصائل المعارضة المفاجئ والسريع وسيطرتها على أجزاء واسعة من شمال سوريا، بما فيها مدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، وسط دعوات لوقف التصعيد والقتال والعودة للمسار السياسي.

وقد نشطت اتصالات إقليمية ودولية بين العواصم الإقليمية والدولية، لا سيما أنقرة وطهران وموسكو.

وفي أحدث التطورات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه من المحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قطر وايران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا في إطار عملية أستانا.

يأتي هذا التصريح بينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع في سوريا اليوم الثلاثاء.

وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد في شمال غرب سوريا، ودعا إلى وقف القتال فورا، والعودة للمسار السياسي.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن غوتيريش تذكيره للأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ودعوته العاجلة إلى العودة للعملية السياسية، وفقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015.

ودعا غوتيريش الأطراف إلى وقف العنف فورا والبقاء على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

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من جهته، دعا بيدرسون الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى المشاركة في مفاوضات جدية وموضوعية لإيجاد طريقة للخروج من الصراع والتركيز على الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وبدأت فصائل المعارضة السورية المسلحة الأربعاء الماضي هجوما عسكريا حمل اسم عملية "ردع العدوان"، هو الأوسع منذ سنوات، سيطرت خلاله على مساحات واسعة ومدن وبلدات رئيسية شمال غربي البلاد، شملت معظم مدينة حلب بما فيها مطارها الدولي، واستكملت سيطرتها على كامل مساحة محافظة إدلب وعشرات القرى والبلدات في ريف حماة وباتت على بعد 10 كيلومترات من مدينة حماة.

دعوات لخفض التصعيد

في غضون ذلك، دعت الخارجية الأميركية إيران وروسيا لوقف ما وصفته بالسلوك المزعزع للاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن ما تريد الولايات المتحدة أن تراه في سوريا على المدى القصير هو خفض التصعيد وحماية المدنيين. وأضاف المتحدث أن ما تريد واشنطن أن تراه على المدى البعيد هو عملية سياسية في سوريا تقود إلى انتهاء الحرب، حاثا كلّ الدول على استخدام نفوذها.

وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن أن واشنطن لم تتفاجأ من استغلال المعارضة السورية المسلحة الظروف الجديدة التي يعاني منها النظام السوري وداعموه لتحقيق مكاسب على الأرض. ونفى سوليفان أن تكون القوات الأميركية طرفا في ما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب الوضع، وأنها على تواصل مع شركائها في المنطقة بهذا الشأن.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في سوريا، وقال في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

ودان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في بيان- الغارات الجوية الروسية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية "ودعم روسيا المستمر للقمع (الذي يمارسه) نظام الأسد".

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تعليق تركي

من ناحيته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تراقب عن كثب التطورات في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بأي تحرك في سوريا يضر بالأمن القومي التركي.

وجدد أردوغان موقف أنقرة الداعم للحفاظ على وحدة أراضي سوريا والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الشعب السوري المشروعة.

وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده حذرت أكثر من مرة أن عدم رغبة النظام السوري في التفاوض مع شعبه ومع المعارضة المشروعة "سيؤدي لاشتعال الحرب الأهلية في سوريا من جديد".

وأضاف فيدان -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في العاصمة التركية أنقرة- أن الأحداث الأخيرة أثبتت ضرورة جلوس النظام السوري للتفاهم مع شعبه، وشدد فيدان على أنه "من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي".

كما نفى مسؤول تركي لرويترز أمس الاثنين منح أنقرة الإذن أو الدعم للهجوم الذي تنفذه فصائل المعارضة السورية.

موقف إيراني روسي

وفي المؤتمر الصحفي نفسه مع نظيره التركي، قال وزير الخارجية الإيراني إن ما يحدث في سوريا هو نتيجة ما وصفه بالمخطط الصهيوني الأميركي من أجل صرف الأنظار عن المجازر وأعمال الاحتلال التي تحدث في غزة.

وتعليقا على التطورات في سوريا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب عدم السماح مرة أخرى لمن وصفهم بالإرهابيين بإشعال الحروب في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تسعى للحد من ذلك دبلوماسيا، وأضاف أن بلاده ستبذل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الاثنين خلال اتصال مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجوم في شمال البلاد محاولة "لتقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد".

وأكد، حسب بيان للرئاسة السورية، أن "التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصرارا على المزيد من المواجهة".

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وتعهّد بزشكيان للأسد بمواصلة تقديم الدعم، وقال "نأمل بفضل براعتكم وقوتكم وصمودكم أن تستطيع سوريا أن تتخطّى هذه المرحلة بنجاح وانتصار".

كذلك، تعهّد بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم "دعم غير مشروط" للأسد.

ووفق الكرملين، أكد الرئيسان أيضا "أهمية تنسيق الجهود بمشاركة تركيا" الموجودة عسكريا في شمال سوريا.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا "كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل"، حسب ما تطلبه الحكومة السورية.