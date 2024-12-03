بلينكن يؤكد لوزير إسرائيلي أهمية إنهاء حرب غزة

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن التقى وزير الشؤون الإستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر، وأكد له أهمية إنهاء حرب غزة واستعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن بلينكن والوزير الإسرائيلي بحثا كيفية رسم مسار لمرحلة ما بعد الحرب.

وقد أكد الوزير الأميركي خلال اللقاء أن "رسم مسار لمرحلة ما بعد الحرب في غزة يعدّ أمرا بالغ الأهمية لأمن إسرائيل.

وتناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة، إذ أكد الوزير الأميركي ضرورة قيام إسرائيل بالمزيد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع.

وبحث الوزيران أيضا أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

وقد جدد وزير الخارجية الأميركي "الالتزام الصارم بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات التي تدعمها".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.