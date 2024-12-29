17 خبيرا دوليا يشاركون في التحقيق بإسقاط الطائرة الأذربيجانية

أعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان كانات بوزومباييف، مشاركة 17 خبيرا دوليا في التحقيق بسقوط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) قرب مدينة أكتاو الكازاخية 25 ديسمبر/تشرين كانون الأول الجاري.

وأوضح بوزومباييف في تصريح صحفي -اليوم الأحد- أن 6 من الخبراء هم من أذربيجان، واثنين من روسيا، واثنين من شركة إمبراير البرازيلية، و3 من المركز البرازيلي للتحقيق ومنع حوادث الطيران، و3 من لجنة الطيران الحكومية الدولية، وواحدا من منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضاف أن الخبراء أكدوا أن الطائرة الأذربيجانية تعرضت لأضرار خارج المجال الجوي لكازاخستان.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية عندما ينتهي الخبراء من كامل تحقيقاتهم.

وأمس السبت، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن "الحادث المأساوي" الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط طائرة ركاب أذربيجانية بكازاخستان.

والخميس، أكد مسؤولون أذريون رفيعو المستوى، لوكالة الأناضول، أن طائرة الركاب الأذرية تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكبا في حادث تحطم الطائرة الذي وقع الأربعاء، بينما كانت تقوم برحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني.

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وكانت الطائرة تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، 37 من الركاب مواطنون أذربيجانيون، و16 روس، و6 كازاخستانيون، و3 قرغيزيون.