وفاة شخص وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في أميركا جراء الطقس السيئ

توفي شخص وألغيت آلاف الرحلات الجوية جراء أعاصير ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مما أدى إلى وفاة شخص بالقرب من هيوستن، بالإضافة إلى 4 إصابات.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون جليسون، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، "من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام".

وأدت الأعاصير إلى تراكم الجلود وهبوب الرياح على الساحل الغربي، مما تسبب بتأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير" بأن أكثر من 700 رحلة جوية في الولايات المتحدة تأخرت أمس السبت، وألغيت أكثر من 200 رحلة أخرى.

وقال الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات الجوية القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

كما أدت الأعاصير إلى تضرر أو تدمير منازل ومدارس كثيرة، بالإضافة إلى تحطيم أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، وفقا لمسؤولين محليين.

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وفي غرب الولايات المتحدة، ضربت هذا الأسبوع رياح قوية مع هبات، تصل إلى 150 ميلا في الساعة المرتفعات العالية لحوض بحيرة تاهو في كاليفورنيا وتصل إلى 50 ميلا في الساعة على ارتفاعات أقل، المنطقة مع توقع هطول أمطار غزيرة من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند بولاية أوريغون، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال الخبراء إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "الرياح المدمرة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وتدمير خطوط الكهرباء مع احتمال حدوث انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي".