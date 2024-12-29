تنصيب رئيس جورجيا الجديد وسط احتجاجات مستمرة

أدى الرئيس الجورجي المنتخب ميخائيل كافيلاشفيلي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لجورجيا خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها والمؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي، وسط احتجاجات مستمرة رافضة لتنصيبه في العاصمة تبليسي منذ أسابيع.

وأعلنت رئيسة جورجيا المنتهية ولايتها، زورابيشفيلي، أنها ستغادر القصر الرئاسي مع تنصيب خليفتها كافيلاشفيلي، لكنها أكدت أنها "الرئيسة الشرعية الوحيدة" للبلاد.

وقالت زورابيشفيلي أمام آلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، "ما زلت الرئيسة الشرعية الوحيدة"، مضيفة "سأغادر القصر الرئاسي وأقف إلى جانبكم، حاملة معي الشرعية والعَلَم وثقتكم".

وأصبح كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا لمدة 5 سنوات بعد أن حصل على 224 صوتا من مجموع 225 شاركوا في التصويت بالمجمع الانتخابي، وتعد رئاسة البلاد منصبا شرفيا في دولة ذات نظام برلماني.

سبب الأزمة

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن جورجيا تشهد احتجاجات مستمرة للمطالبة بالعودة إلى السياسات المؤيدة للاتحاد الأوروبي ولإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وأعلن فيها حزب "الحلم الجورجي" القومي نفسه فائزا.

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وكان حزب "الحلم الجورجي"، المعروف بمواقفه المحافظة والمناهضة للغرب، قد انتصر في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وقام الحزب الحاكم الجديد إثر فوزه بتجميد مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات.

وتضيف الوكالة الفرنسية أن المحتجين يخشون مزيدا من التقارب مع موسكو بعد عقود من استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

وكانت زورابيشفيلي قد أشارت إلى أنها تعتزم الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، ووصفت الانتخابات بأنها "مزورة" بفعل تدخل روسي.

وكان حزب "الحلم الجورجي" الفائز في الانتخابات البرلمانية الجورجية قد رشح ميخائيل كافيلاشفيلي للرئاسة.

ويبلغ كافيلاشفيلي من العمر 53 عاما وهو سياسي جورجي ولاعب كرة قدم سابق.

واعتزل كرة القدم عام 2006، ودخل عالم السياسة، وانتُخب عضوا في البرلمان الجورجي عام 2016 ضمن قائمة حزب "الحلم الجورجي"، واشتهر بمواقفه المنتقدة للغرب.