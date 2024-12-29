مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العمليات شمالي غزة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- عن مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية العسكرية المستمرة بمحافظة شمال غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الإذاعة -عبر منصة إكس- "40 عسكريا، بين ضابط وجندي، قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة في أكتوبر الماضي".

وجاء كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلانه، في وقت سابق الأحد، عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.

وحسب معطيات الجيش فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 824 قتيلا، يشملون قتلى غزة والضفة الغربية ولبنان والداخل الإسرائيلي.

كما أصيب في الفترة ذاتها 5541 عسكريا إسرائيليا، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بذريعة "منع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

في المقابل، يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.