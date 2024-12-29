مصرع 3 مهاجرين أثناء محاولة عبور قناة المانش

لقي 3 مهاجرين حتفهم اليوم الأحد أثناء محاولة عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا.

وبذلك، ترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 76 قتيلا، خلال محاولات الهجرة غير النظامية عبر المضيق للعام الجاري 2024.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن المركب الذي كان ينقل المهاجرين غير النظاميين واجه مشكلات قرب شاطئ بليريو- بلاج القريب من ميناء كاليه.

وأبلغت الخدمات البحرية الفرنسية وكالة الصحافة الفرنسية بأن الكثيرين سقطوا في المياه وهم يحاولون ركوب القارب المكتظ.

وقامت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية بتقديم المعونة على الشاطئ لنحو 50 شخصا، عانى كثيرون بينهم نقصا في حرارة الجسم.

ونقل عدد منهم إلى قاعدة سانغات المجاورة للعلاج، بينما عملت مروحية تابعة للبحرية الفرنسية على المساعدة في جهود إنقاذ المهاجرين.

وقال رئيس بلدية سانغات غي ألمان إن "الأمر لا يتوقف"، في إشارة إلى محاولات العبور المتواصلة، لافتا إلى أن 7 أشخاص من الذين تم إنقاذهم، احتاجوا لعناية فائقة.

وأكدت الخدمات البحرية الفرنسية أن القارب أكمل رحلته الى الساحل الإنجليزي. وساعدت الظروف الجوية والرياح خلال الأيام الماضية، في زيادة محاولات المهاجرين عبور الممر البحري، وقالت السلطات البريطانية إن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى مياهها عبر مراكب صغيرة خلال الأيام الماضية.

إعلان

وتقدر السلطات أن نحو 36 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى إنجلترا عبر مراكب صغيرة خلال هذا العام.