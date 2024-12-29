مقتل مدير استخبارات في هجوم انتحاري جنوب إيران

قتل مدير استخبارات إيراني وأصيب نائبه جراء هجوم انتحاري بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وأفادت وكالة أنباء فارس بمقتل مجتبى شهيدي، مدير استخبارات مدينة بندر لنجة، جراء هجوم انتحاري مساء أمس السبت، أمام مركز للشرطة في المدينة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل شهيدي، وإصابة نائبه، إضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن منفذ الهجوم فجر نفسه فور خروج شهيدي من السيارة أمام مبنى استخبارات الشرطة مقابل مبنى سجن ميناء لنجة، مما أدى لإصابة شهيدي بجروح بالغة، وأعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى.

ووصف فؤاد مراد زاده، قائمقام ميناء لنجة، الهجوم بأنه "إرهابي".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم نُفذ عبر "تفعيل جهاز تحكم عن بُعد"، وأن منفذ العملية قُتل على الفور في مكان الحادث.