أخبار|فلسطين

مغردون: أجهزة السلطة الفلسطينية تسير على خطى شبيحة الأسد

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عمر زقزوق
29/12/2024

أثارت تصرفات عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية غضب رواد العالم الافتراضي -في فلسطين والعالم العربي- بسبب المقاطع التي انتشرت وتظهر ضرب وإهانة شبان بسبب التعبير عن رأيهم وانتقادهم عملية أجهزة السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

وعلق مغردون -على المشاهد والأحداث القادمة من الضفة- بالقول إن فيديوهات التشبيح توالت، والتي بدأت بقتل طفل، ثم إجبار معتقلين في وضع مهين على ترديد عبارات "الله، الرئيس أبو مازن".

وبعدها رُمي طفل داخل حاوية قمامة، وآخرها جريمة قنص الصحفية شذى (شقيقة الشهيد معتصم الصباغ) وهي تحمل طفلاً في حضنها.

وأضاف هؤلاء قائلين "هكذا يحاول محمود عباس إثبات قدرته للأميركيين والإسرائيليين على السيطرة على مخيمات الضفة، بقتل أبناء شعبه والتنكيل بهم بطريقة مهينة تحت حجة: لا أريد أن أصنع من الضفة غزة أخرى".

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وقال مغردون إنه "بالأمس القريب كنا نسمع تلك الشعارات البائدة من نظام مستبدّ سقط لتوه إلى مزابل التاريخ. والآن نسمعها من شباب تجبرهم أجهزة السلطة على ذلك، لمجرد انتقادهم عملية السلطة في جنين المسماة زورا وكذبا (حماية وطن)!  أفلا تعتبرون؟! هل تظنون أنكم أقوى من غضبة شعبكم، أم تظنون أنكم أقوى من أنظمة طغت وتجبرت لعقود ثم بادت كأن لم تكن؟!".

وأشار آخرون إلى أن السلطة في رام الله أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، حتى أنها أصبحت أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي لتصفية المقاومين ومن يؤيد فكرة المقاومة.

وهاجم مدونون الأجهزة الأمنية في السلطة بالقول: هؤلاء موظفون برواتب من إسرائيل ويريدون رواتبهم، ولتحقيق معاملة رضى العملاء يتم نشر توثيق إجرامهم (بحق) الشعب الفلسطيني ليعرف نتنياهو أن (الذين استحوا ماتوا) وهذا هو التميز في الأداء وله مكافآت تحفيزية.

وعلق آخرون على الفيديوهات القادمة من الضفة لتصرفات عناصر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي وصفوها بالمروعة!! وقالوا: إذ لم يحدث مثل هذا "التوثيق" لامتهان كرامة الناس حتى في خضم الانقسام عام 2007! متسائلين: ألا يوجد عاقل ليوقف هذا الجنون؟ كيف يُعقل أن تُبرر ذلك لمجرد شخص كتب رأيا مخالفا للسلطة على وسائل التواصل الاجتماعي!

وقال مغردون إن السلطة الوطنية التي انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية أضاعت فكرة الحرية لفلسطين، وبقيت في قمعها وجبروتها ضد أهالي الضفة وما وصفوه بعمالتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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