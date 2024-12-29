كيم يوجه رسائل للأعداء ويطلق "أشد" إستراتيجية لمواجهة أميركا

قررت كوريا الشمالية إطلاق "أشد" إستراتيجية لها على الإطلاق لمواجهة الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية عن اجتماع حزبي مهم في نهاية العام أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون ووجه من خلاله رسائل "للأعداء".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تقرير مطول اليوم الأحد أن الدولة المسلحة نوويًا عقدت الاجتماع العام السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم لمدة 5 أيام الأسبوع الماضي كجزء من حملة لرسم مسار البلاد لعام 2025.

وقال التقرير "إن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر رجعية التي تعتبر معاداة الشيوعية سياسة دولة ثابتة"، وفق تعبيره.

وانتقدت بيونغ يانغ العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، قائلة إنها "توسعت إلى كتلة عسكرية نووية عدوانية". وقالت أيضًا إن كوريا الجنوبية "تحولت إلى موقع متقدم معاد للشيوعية".

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية "أن هذا الواقع يظهر بوضوح الاتجاه الذي يجب أن نتقدم فيه وما يجب أن نفعله وكيف".

وعلى هذه الخلفية، أوضح خطاب كيم أمام كبار المسؤولين "إستراتيجية أقوى عمل مضاد للولايات المتحدة يتم إطلاقه بقوة"، وفقًا للتقرير دون تقديم تفاصيل.

ويأتي التصعيد باللهجة ضد الولايات المتحدة قبل نحو شهر على تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الأول المقبل.

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كما أمر كيم خلال الاجتماع نفسه بتطوير التكتيكات الحربية لتلبية متطلبات الحروب الحديثة ومحاولات الحروب المتغيرة من قبل "الأعداء"، داعيا أيضا إلى استمرار تحسين قدرات الجيش الحربية، وفقا للوكالة الكورية.

وخلال الجلسة، تم تعيين باك ثاي-سونج، وهو أمين الحزب، رئيسا للوزراء، ليحل محل سلفه كيم توك-هون.

واستعرض الاجتماع الاستجابة للفيضانات الواسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام، وشمل أيضًا تعهدًا بتعزيز العلاقات مع الدول "الصديقة".

وعادة ما تستخدم بيونغ يانغ مثل هذه الاجتماعات الحزبية، وخطابات كيم أمام المسؤولين، لإصدار إعلانات سياسية رئيسية.