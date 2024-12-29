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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار عسقلان ووقوع إصابات

29/12/2024-|آخر تحديث: 29/12/202410:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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