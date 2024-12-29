إعلام إسرائيلي: إصابة جنود في حادث دهس بعسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار في عسقلان، أسفرت عن وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهما بحالة خطيرة بعد تعرضهما للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.

وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار عسقلان، أدت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. 📹 المشاهد متداولة من مكان عملية الدهس. pic.twitter.com/evogLdEp6F — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 29, 2024

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.

كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع "واينت" الإسرائيلي قوله إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق، ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.