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إعلام إسرائيلي: إصابة جنود في حادث دهس بعسقلان

حادث الدهس في عسقلان
وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت إصابة جنديين على الأقل أحدهما إصابته خطيرة جراء حادث دهس في عسقلان (مواقع التواصل)
29/12/2024-|آخر تحديث: 29/12/202411:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار في عسقلان، أسفرت عن وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهما بحالة خطيرة بعد تعرضهما للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.

 

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.

كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع "واينت" الإسرائيلي قوله إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق، ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

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