وزير الخارجية السوري: نؤمن بدور المرأة الفاعل في المجتمع

قال وزير الخارجية السوري بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني "نؤمن بدور المرأة الفاعل في المجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها".

وأضاف الشيباني "سنعمل على الوقوف إلى جانب قضايا المرأة ودعم حقوقها الكاملة".

ناضلت المرأة السورية عبر سنين طويلة لأجل وطن حر تحفظ فيه كرامتها ومكانتها، سنعمل على الوقوف إلى جانب قضايا المرأة وندعم حقوقها كاملة، كما نؤمن بدور المرأة السورية الفاعل بالمجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها، فالمرأة امتداد لأجيال من البذل والعطاء. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 29, 2024

يُذكر أن إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية قد أعلنت في وقت سابق تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا بالإدارة الجديدة.

ونشرت الإدارة -على حساباتها بمواقع التواصل- صورة للدبس مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة" السورية.

للتواصل مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية والذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية#إدارة_الشؤون_السياسية #سوريا#دمشق pic.twitter.com/hdiNzcTDXr — إدارة الشؤون السياسية – سوريا (@syriadpa) December 20, 2024

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وجاءت الخطوة بعد جدل أثارته تصريحات للمتحدث الرسمي للإدارة السياسية، عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة في المجتمع السوري وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة في الدولة كوزارة الدفاع.

يُذكر أن الدبس ناشطة في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.

وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كتبت الدبس على صفحتها في فيسبوك أن "على نساء سوريا المساهمة في عودة بلدهن لمكانتها اللائقة".

ولطالما شاركت نساء سوريا في مختلف جوانب العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمجتمعاتهن، فضلا عن مشاركتهن بالنضال السلمي والحراك المدني والدعم الإنساني في الثورة التي بدأت عام 2011 ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.