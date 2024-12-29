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عاجل | وزير الاتصالات الإسرائيلي مقتبسا مقولات دينية: مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق

29/12/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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