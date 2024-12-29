مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في رابع أيام ما يسمى عيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي "أديت الصلاة اليوم في أنفاق ساحة حائط المبكى وصليت لعودة كل المختطفين".

وأضاف "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق".

#شاهد | المستوطنون يستبيحون المسجد الأقصى المبارك… غناء ورقص وحفلات في باحات الأقصى بعد اقتحامه خلال ما يسمى "عيد الأنوار" العبري. pic.twitter.com/wphjTDVQtq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 29, 2024

وكان وزير الأمن إيتمار بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، الخميس الفائت، في أول أيام ما يسميه اليهود عيد الأنوار.

ومن جانبها حذرت محافظة القدس -في بيان- من التصعيد الخطير الذي تشهده المدينة المقدسة المحتلة خلال "عيد الأنوار".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد شرق القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

كما دعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري والحازم "للضغط على حكومة الاحتلال ووقف هذه الانتهاكات السافرة بحق المسجد الأقصى المبارك".

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وأكدت المحافظة في بيان أن "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم بمثابة تشجيع ضمني للاحتلال على مواصلة انتهاكاته وعدوانه".

وتأتي هذه الاقتحامات وسط استمرار حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله- مما خلف أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.