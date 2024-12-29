غارات مكثفة على بيت حانون والاحتلال يغتال قائدا بشرطة غزة

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 13 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، في حين أعلنت المديرية العامة لشرطة القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال مدير مركز شرطة حي الرمال بمحافظة الشمال في غارة جوية أثناء قيامه بواجبه.

وفي غضون ذلك، قال مواطنون فلسطينيون محاصرون في بيت حانون شمالي قطاع غزة لمراسل الجزيرة إنهم يتعرضون لقصف إسرائيلي عشوائي مستمر منذ ساعات دون توقف.

وأكد الفلسطينيون المحاصرون في بيت حانون لمراسل الجزيرة أنهم لا يستطيعون الخروج بسبب كثافة قصف الاحتلال وعشوائيته، وأعربوا عن خوفهم من أن يموتوا جوعا بسبب محدودية الطعام المتبقي لديهم.

كما أكدوا أن الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين اليوم الأحد، أحدهما في محافظة الشمال، والآخر في وسط القطاع.

كما أفاد المراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد وفقد أكثر من 4 آلاف شخص، فضلا عن 12 ألف جريح و1750 أسيرا.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يوما يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر.

وقالت المنظمة إنها أصيبت بالذهول جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، والذي أدى إلى إخراج آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة من الخدمة.

استهداف المستشفيات

وفي وسط غزة، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت طابقا في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بمدينة غزة وسط القطاع.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين 7 شهداء بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطابق العلوي لمستشفى الوفاء في شارع الوحدة بمدينة غزة.

⬅️ شاهد ..

وصول 3 شهــداء "أشلاء" إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف الاحتلال الطابق العلوي لمستشفى الوفاء في شارع الوحدة بمدينة غزة pic.twitter.com/KnZGlFATAZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 29, 2024

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة وسط القطاع.

وأفاد المراسل بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفة على الطابق العلوي في أحد مباني المستشفى المعمداني، مما أثار حالة من الرعب بين صفوف المرضى في أقسامه وألحق أضرارا بالطابق المستهدف.

وفي تعليق له على استهداف المستشفى، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة للجزيرة إن قصف المستشفى المعمداني يأتي ضمن خطة إسرائيلية لتدمير القطاع الصحي.

ويأتي استهداف المستشفى المعمداني بعد يوم من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وحرقه وإخراجه تماما من الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا مع مرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت اعتقال الجيش الإسرائيلي مدير المستشفى حسام أبو صفية غداة العملية التي تسببت في خروج آخر مستشفى رئيسي بمحافظة الشمال من الخدمة بشكل كامل.

وأثار استهداف المستشفيات في غزة إدانة واسعة، إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن التفكيك المنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة يعد حكما بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية.