صحف عالمية: 2024 كشف انحدار النظام العالمي وترنح الديمقراطيات الغربية

تناولت صحف ومجلات عالمية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها عالميا، حيث أبرز بعضها ظاهرة التراجع الحاد في قوة الديمقراطيات الغربية خلال عام 2024 وارتفاع نفوذ المستبدين الذين يهددون استقرار الأنظمة السياسية.

وفي افتتاحيتها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن عام 2024 كان عاما صاخبا وفوضويا بالنسبة للديمقراطيات العالمية، حيث استغل المستبدون تلك الاضطرابات السياسية لتعزيز أجنداتهم.

وأضافت الصحيفة أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يشهد انحدارا متسارعا، مما أصاب أنصار الديمقراطية بحالة من الإحباط والقلق مما قد يحمله المستقبل.

من جهتها، نشرت مجلة نيوزويك مقالا لدان بيري أكد فيه أن عام 2024 أبرز هشاشة الديمقراطيات الغربية بشكل لم يكن متوقعا، مشيرا إلى أن الديمقراطيات أصبحت أكثر عرضة للتدهور تحت تأثير مستبدين كإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو وفرنسا التي تسير في مسار مشابه.

وأوضح أن استغلال الغرائز البشرية بشكل سيئ يسهم في تقويض هذه الأنظمة بشكل كبير.

وفي سياق تناول الأوضاع بقطاع غزة، أفادت صحيفة الغارديان بأن آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة أصبح خارج الخدمة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان بالدبابات والجرافات.

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ونقلت الصحيفة عن عيد الصباح، رئيس قسم التمريض بالمستشفى، قوله إن العاملين والمرضى أُجبروا على الإخلاء خلال مهلة لا تتجاوز 15 دقيقة، مشيرا إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولا في ظل استمرار القصف المكثف.

مزاعم لم تثبت

وفي مقال بصحيفة هآرتس، قال الكاتب غدعون ليفي إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي دليل على مزاعمه بوجود عناصر إرهابية في محيط مستشفى كمال عدوان، مضيفا أن ما يحدث في غزة بعد أكثر من 14 شهرا من القتال لم يعد حربا، بل أصبح دمارا شاملا وموتا مستمرا.

واعتبر أن الروايات الإسرائيلية تهدف إلى تبرير عمليات التطهير العرقي وتدمير البنية التحتية لمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم.

على صعيد مختلف، نشرت صحيفة الصندي تايمز تحقيقا كشفت فيه وثائق استخباراتية سرية حول ما وصفته بـ"دولة الرعب" لنظام بشار الأسد.

وتضمن التحقيق شهادات عن ممارسات الأجهزة الأمنية السورية، مثل محاكمة أطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما بتهمة إهانة النظام، واستخدام العائلة كشبكة تجسس داخلية، إضافة إلى تسجيل علاقات عاطفية وتفاصيل خاصة للأشخاص المشتبه بهم.

وفي سياق التطورات السياسية في سوريا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهودا مكثفة لملاحقة الموالين لنظام بشار الأسد وتقديمهم للعدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الجديدة تركز على فرض سلطتها بحزم في البلاد، متعهدة بالتصدي لأي محاولات لزعزعة النظام والقانون.