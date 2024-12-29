صحف عالمية: نتنياهو مصرّ على الحرب ووضع غزة الإنساني يزداد سوءا

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة بقطاع غزة، والوضع الإنساني المتفاقم فيها، وتطورات الهجمات المتبادلة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الوضع في سوريا.

ففي افتتاحيتها، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو قادرا على التخلي عن منطق الحرب لصالح السلام، حتى بعد التدمير الكبير الذي لحق بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن استمرار منطق الحرب الدائمة أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات الفلسطينية إلى أكثر من 45 ألف شخص، في حين أن إسرائيل تدرك أن النجاحات العسكرية لا تقدم حلا سياسيا دائما للصراع.

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أكدت منظمات حقوق الإنسان وسكان غزة أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا مع حلول فصل الشتاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أممي أن السلطات الإسرائيلية تصادر بعض المواد الحيوية، مثل الوقود اللازم للمولدات في المستشفيات والملاجئ، مما يجعل المساعدات الإنسانية أداة ضغط تُستخدم ضد السكان المحاصرين.

محور نتساريم

أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد أوضحت أن الجيش الإسرائيلي وسّع المنطقة العازلة المحيطة بممر نتساريم لتشمل نحو 47 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 13% من مساحة قطاع غزة، مما أدى إلى محو قرى فلسطينية بالكامل.

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كما ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أنشأ أكثر من 12 نقطة عسكرية صغيرة و4 قواعد عملياتية متقدمة على طول هذا المحور.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من اليمن نحو إسرائيل شهد تصاعدا ملحوظا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين طوروا مسارا جديدا للهجمات يمر عبر شبه جزيرة سيناء والبحر الأبيض المتوسط، مما أسهم في تكثيف الهجمات خلال الشهر الجاري.

من جانبها، ركزت صحيفة لوفيغارو الفرنسية على القلق المتزايد بين السوريين في مرتفعات الجولان من تقدم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار لعام 1973.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يحتل حاليا عشرات القرى الدرزية والسنية، مما أثار مخاوف السكان من تهجيرهم كما حدث في الجزء الذي ضمته إسرائيل سابقا من الجولان.