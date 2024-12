الخبراء يشككون في السبب المعلن لتحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية

شكك خبراء في مجال الطيران في فرضية أن يكون اصطدام طائر تسبب في تحطم طائرة كورية جنوبية -من طراز "بوينغ 737-800″- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث أثناء هبوطها في مطار موان الدولي وأسفر عن مقتل 179 شخصا ممن كانوا على متنها وعددهم 181 شخصا.

ولم يتم بعد التوصل إلى إجابات لتساؤلات أثارها هبوط الطائرة التابعة لشركة الطيران المنخفضة الكلفة "جيجو" دون عجلات، وتوقيت هبوط الطائرة ذات المحركين، وما تردد حول احتمالية اصطدامها بطائر.

وأظهر مقطع فيديو -بثته وسائل إعلام محلية- الطائرة تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار لتتحول إلى كرة من لهب وحطام.

وتساءل رئيس تحرير "‬‬إيرلاينز نيوز" جيفري توماس قائلا "لماذا لم تطلق فرق الإطفاء الرغوة على المدرج؟ لماذا لم تكن الفرق موجودة عندما هبطت الطائرة؟ ولماذا هبطت الطائرة على هذا البعد من المدرج؟ وما السبب وراء وجود جدار من الطوب نهاية المدرج؟".

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنهم يحققون في أسباب تحطم الطائرة، بما في ذلك احتمال اصطدامها بطائر، مما أدى إلى مقتل أغلب من كانوا على متنها. وكشفوا أنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة بعد حوالي 150 دقيقة من وقوع الحادث، كما تم العثور أيضا على مسجل صوت قمرة القيادة.

وذكر مسؤولون أن أبراج المراقبة أصدرت تحذيرا من تحليق أسراب طيور، وبعد دقائق طلب الطياران المساعدة وأبلغا عن حالة طارئة بنداء استغاثة وحاولا الهبوط، لكن لم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد اصطدمت بأي طيور.

وقال رئيس تحرير "‬‬إيرلاينز نيوز" إن من غير المرجح أن يؤدي اصطدام طائر بالطائرة إلى خلل في عمل معدات الهبوط، مضيفا أن اصطدام طيور بالطائرات ليس بالأمر غير المعتاد.

وقال خبير سلامة الطيران الأسترالي جيفري ديل "لم أصادف قط اصطدام طائر بطائرة يمنع فتح عجلات الهبوط".

وبدوره، أكد جو جونغ وان نائب وزير النقل الكوري الجنوبي أن طول المدرج البالغ 2800 متر لم يكن عاملا مساهما، وأن الجدران في الأطراف قد تم بناؤها وفقا للمعايير.

