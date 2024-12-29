الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة وأمن السلطة مستمر في "حملته الأمنية"

أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومخيمات عدة في مناطق الضفة الغربية.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس، كما اقتحم البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وبلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، بالإضافة إلى بلدة حجة شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الجيش بلدتي تقوع (جنوب شرق) والخضر جنوب مدينة بيت لحم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وفي مدينة الخليل، قال الناشط عارف جابر إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل عدة قرب مستوطنة شرق الخليل.

وأوضح جابر في حديثه لوكالة الأناضول أن قوات الجيش أخرجت نحو 70 شخصا -بينهم أطفال- إلى العراء وسط البرد الشديد.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعيد اقتحام مدينة نابلس من حاجز صرة pic.twitter.com/tiuPleRHho — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2024

اشتباكات ومقاومة

وأفادت مصادر فلسطينية بحدوث اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة فحمة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إن مقاومين يطلقون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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كما تتصاعد المواجهات بين فلسطينيين وقوات للاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، بحسب ما أورد مراسل الجزيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة شاب فلسطيني مساء أمس السبت برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار اقتحاماته لبلدات عدة في الضفة.

وقد أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة جنوب مدينة طولكرم، مما أدى إلى إصابة سائقها واعتقاله، ولم تُعرف هوية السائق حتى الآن.

أمن السلطة مستمر بـ"حملته الأمنية"

وأعلن مصدر طبي فلسطيني مساء أمس السبت مقتل الصحفية شذى الصباغ من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال اشتباكات مسلحة بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين في المخيم.

عائلة الصحفية شذى الصباغ، تروي تفاصيل اسـ ـتـ ـشـ ـهادها بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر من قبل قناص السلطة أمام منزلها في مخيم جنين. pic.twitter.com/bHCqJ4a63D — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2024

وقالت عائلة صباغ إن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها أثناء خروجها أمام منزلها، وإن عناصر أمن أطلقوا النار على بعض السكان ممن حاولوا إسعاف الشابة العشرينية الصحفية شذى، بحسب عائلتها.

🔴 عائلة الشهيدة الصحفية شذى الصباغ في بيان: ▫️ابنتنا الشهيدة الصحفية شذى الصباغ، ارتقت برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة في جريمة مكتملة الأركان بمدينة جنين ▫️نحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، ونؤكد أن هذا التصعيد الخطير يعكس تحول هذه الأجهزة إلى… — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 29, 2024

مقابلة سابقة مع الصحفية شذى الصباغ، شقيقة الشـ ـهـ ـيد معتصم الصباغ، والتي ارتقت برصاص قناص أجهزة السلطة في مخيم جنين. pic.twitter.com/faiVfPtAk1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2024

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في المقابل، قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية بجنين، حسب التحقيقات.

وشهد يوم أمس السبت إعلان الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقتل أحد عناصرها في العملية المستمرة بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقتل أحد عناصرها خلال عملية "حماية الوطن" المستمرة منذ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مخيم جنين، فيما قالت إنها حملة تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى العملية الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين إلى 10، بينهم 4 من عناصر الأجهزة الأمنية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يخضع الفلسطينيون في البلدة القديمة من مدينة الخليل -حيث تنتشر بؤر استيطانية عدة- لإجراءات أمنية مشددة وقيود على الحركة والتنقل.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرق مدينة القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا وإصابة نحو 6700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.