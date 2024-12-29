ترامب يساند ماسك في "حرب التأشيرات"

عبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن دعمه للملياردير إيلون ماسك في نزاع على استخدام برنامج تأشيرات العمال المهرة "إتش-1بي" (H-1B)، مشددا على دعمه الكامل للبرنامج الذي يعارضه بعض مؤيديه.

وقال ترامب، الذي تحرك للحد من استخدام التأشيرات خلال فترة رئاسته الأولى، لصحيفة نيويورك بوست أمس السبت إنه يؤيد البرنامج، وأضاف "لدي عدد كبير من تأشيرات "إتش-1بي" في شركاتي. أنا أدعم تلك التأشيرات واستخدمتها عدة مرات. إنه برنامج رائع".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن توعّد ماسك عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بشن "حرب" دفاعا عن برنامج التأشيرات.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس مساء الجمعة "السبب وراء وجودي في أميركا مع الكثير من الأشخاص المهمين الذين أسسوا سبيس إكس وتسلا ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أميركا قوية هو برنامج إتش-1بي".

وأضاف "سأشن حربا لا يمكن لأحد أن يتصورها دفاعا عن هذه القضية".

وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، وعقب ذلك كلفه ترامب بقيادة وزارة كفاءة الحكومة، بالتعاون مع رجل الأعمال من أصول هندية فيفيك راماسوامي.

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وحصل ماسك، الذي ولد في جنوب أفريقيا، على تأشيرة "إتش-1بي"، كما تلقت شركته تسلا للسيارات الكهربائية 724 تأشيرة هذا العام، وعادة ما تكون تلك التأشيرات سارية لمدة 3 سنوات، لكن حامليها يمكنهم تمديدها أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

ووجه ماسك منشوراته إلى أنصار ترامب وأصحاب المواقف المتشددة تجاه قضايا الهجرة، الذين يضغطون بشكل متزايد من أجل إلغاء برنامج التأشيرات "إتش-1بي".

ونشب النزاع الأسبوع الماضي بعد أن انتقد نشطاء من أقصى اليمين اختيار ترامب لسريرام كريشنان، وهو رجل أعمال أميركي من أصل هندي، مستشارا للذكاء الاصطناعي قائلين إنه سيكون له تأثير على سياسات الهجرة في الإدارة الأميركية القادمة.

وانقسمت القاعدة الشعبية لترامب في نقاش علني يدور بشكل كبير عبر الإنترنت حول توظيف عمال أجانب في قطاع التكنولوجيا، واتهم مؤيدون لترامب، ماسك وشخصيات من عالم التكنولوجيا بدفع سياسات تتعارض مع رؤية "أميركا أولا" التي يتبناها ترامب، وتؤثر سلبا على أجور المواطنين الأميركيين العاملين في قطاع التكنولوجيا.