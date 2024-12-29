جيش الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الأحد- بلدة دورا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه مدنيين فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة دورا، مستخدما مدخلها الذي أغلقه منذ عدة أسابيع، ويفتحه في الاقتحامات فقط، مضيفين بأن مواجهات اندلعت بين شبان رشقوا آليات الجيش بالحجارة دفاعا عن بلدتهم، وبين عناصر جيش الاحتلال، الذين أطلقوا عليهم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وأوضح شهود العيان لوكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي توجه إلى وسط البلدة، حيث الازدحام المروري وحركة المتسوقين، وأطلق وابلا من قنابل الغاز.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على أهالي البلدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وفي قلقيلية، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري جنوب البلدة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عورتا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/J8E6KGeaHl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2024

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وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.