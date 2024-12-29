القناة 12: الشاباك يحقق في عدم تلقيه معلومات من عملائه بغزة عن الطوفان

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يحقق بأسباب عدم تلقيه أي معلومة حول نية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عملائه بغزة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن تحقيق الشاباك يظهر أن عددا من عملاء الجهاز بغزة كانوا يخدعون إسرائيل ولا يعملون معها.

وأضافت أن إسرائيل تدرك صعوبة اختراق حماس بالعملاء نظرا لكونها منظمة مغلقة، مشيرة إلى أن عناصر حماس ينفذون إعدامات فورية بحق من يشتبه في تعاونه مع إسرائيل، بحسب القناة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس عملية في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سميت "طوفان الأقصى"، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت العملية خلال ساعاتها الأولى عن مقتل مئات الإسرائيليين بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقدان أكثر من 100، بعضهم جنود.

وبعد مرور أكثر من 14 شهرا على الهجوم، لا تزال الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية الإسرائيلية تتلاوم وتتبادل الاتهامات حول الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى.

وأوضح تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي أن "الطائرات المقاتلة كانت غير فعالة في الساعات الأولى من الهجوم الفلسطيني". وأضاف أن الطيارين تحتم عليهم العمل بشكل مستقل دون توجيه من المقر الرئيسي.

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ووفق تحقيقات سابقة، فإن كتائب عز الدين القسام ضربت مراكز القيادة العسكرية في مستوطنات غلاف غزة، وتمكّنت من تعطيل شبكات الاتصال العسكرية.