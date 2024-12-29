الاحتلال يهاجم مستشفيات غزة وغاراته توقع 30 شهيدا

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 3 مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بعد يومين من إحراقه مستشفى كمال عدوان، وأصدر أوامر بإخلاء بيت حانون، بينما أوقعت غاراته عشرات الشهداء في القطاع.

فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم مستشفيي المعمداني والوفاء في مدينة غزة.

كما أعلن مستشفى العودة أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف محيطه في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وتصاعدت الهجمة الإسرائيلية على المستشفيات وسط عمليات تهجير متصاعدة للسكان من جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع باتجاه مدينة غزة.

طائرات الاحتلال تستهدف الطابق العلوي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yzzpozksOp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 29, 2024

استهداف مباشر

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة، كما أدى القصف لوقوع أضرار في خيام النازحين الملاصقة للمستشفى.

ويأتي قصف مستشفى الوفاء بعد ساعات من قصف مدفعية الاحتلال بقذيفة الطابق الأخير من المستشفى الأهلي المعمداني في المدينة وهذا أدى لأضرار جسيمة في الطابق المستهدف، وسط حالة من الرعب في صفوف الجرحى والمرضى.

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ويعد المستشفى الأهلي العربي المعمداني الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة وبإمكانات بسيطة.

وأظهرت صور الأضرار التي لحقت بالطابق العلوي من المستشفى نتيجة القصف وتصاعد الدخان من المبنى.

وقال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص إن قصف المستشفى المعمداني يأتي ضمن خطة إسرائيلية لتدمير القطاع الصحي.

وأشار الهمص إلى أن الاحتلال يحاول الضغط على سكان مدينة غزة من خلال استهداف مستشفياتها بهدف تهجيرهم، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.

وكان الجيش الإسرائيلي أحرق الجمعة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمالي القطاع، واعتقل نحو 350 من أفراد الطاقم الطبي والمرضي والجرحى ومرافقيهم، ومن بين المعتقلين مدير المستشفى حسام أبو صفية.

ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الأحد عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه لن نسمح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل، كما نقلت عنه أن لديه قدرة أفضل لمراقبة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

مجازر مستمرة

وفي تطورات العدوان أيضا، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 30 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين إثر قصف مدفعي إسرائيلي لمنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة غرب مخيم النصيرات.

كذلك استشهد 7 وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت منازل المواطنين في جباليا النزلة التي تقع شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، استشهد شخص في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان على قطاع غزة وصل إلى 45 ألفا و514 شهيدا و108 آلاف و189 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

أوامر بالإخلاء

من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أمرا بإخلاء ما تبقى من مناطق آهلة بالسكان في بيت حانون شمالي قطاع غزة تمهيدا لعملية عسكرية، وذلك بذريعة إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ منها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه الرسمي على منصة "إكس" المناطق المعنية بالإخلاء في بيت حانون، وهي النصر ومدينة العودة وحي المرابطين.

ويأتي هذا التطور بينما ذكرت صحيفة هآرتس أن عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا أدت إلى قطع الاتصال بين مدينة غزة وشمالي القطاع.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الماضي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة شمالي القطاع أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني، وتكبد خلالها 40 قتيلا، بحسب البيانات الرسمية.

وفي غضون ذلك، قال محاصرون في بيت حانون لمراسل الجزيرة إنهم يعيشون ظروفا مأساوية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وناشدوا الجهات المعنية إرسال سيارات الإسعاف بأسرع وقت ممكن لانتشال جثامين شهدائهم الملقاة على الأرض في الشوارع والتي تنهشها الكلاب الضالة.

وأكد المحاصرون أنهم لا يستطيعون التحرك من منازلهم لتوفير الحاجيات الأساسية نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي وعشوائيته، كما أكدوا أنهم معرضون للموت جوعا مع اقتراب كميات الطعام المتوفرة لديهم من النفاد.