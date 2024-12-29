اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في حمص بسوريا

أعلن الدفاع المدني السوري العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في قرية القبو بريف حمص وسط سوريا.

وأكد للجزيرة أن عناصره انتشلوا 20 جثة، مشيرا إلى أن البحث مستمر في الموقع.

وفي لقاء مع الجزيرة، قال نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية منير مصطفى إنهم يسعون لتحديد هوية الجثث التي عُثر عليها بالقرية.

وأوضح أنهم وجدوا جثثا محترقة بالكامل داخل أكياس صغيرة.

كما قال نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية إنه تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن في مناطق سورية مختلفة.

وذكر أنه تم تدريب فريق متخصص للتعرّف على هويات الجثث في المقابر المكتشفة.

وتؤكد منظمات سورية ودولية أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عذّب وقتل عشرات الآلاف في السجون.

وبعد سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصاعدت المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا.