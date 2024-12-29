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اتهامات لأمن السلطة الفلسطينية بقتل صحفية في جنين

عناصر من أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين
عناصر من أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين (الفرنسية)
29/12/2024-|آخر تحديث: 29/12/202403:27 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن مصدر طبي فلسطيني مقتل الصحفية شذى الصباغ من مخيم جنين شمال الضفة الغربية إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال اشتباكات مسلحة بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين في المخيم.

وتقاذف الطرفان المسؤولية عن مقتل الشابة العشرينية، وهي صحفية متدربة وطالبة جامعية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة صباغ إن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها في أثناء خروجها أمام منزلها، وإن عناصر أمن أطلقوا النار على بعض السكان ممن حاولوا إسعاف الصحفية شذى، بحسب عائلتها.

في المقابل، قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية بجنين، حسب التحقيقات.

وقالت أجهزة الأمن الفلسطينية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون (…) داخل مخيم جنين، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها".

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ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القتيلة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن النقابة لجلاء ملابسات ما جرى.

ويأتي مقتل الصحفية بعد ساعات على مقتل ضابط من عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، ونعى متحدث باسم الأجهزة الأمنية القتيل، وقال إنه قضى خلال العملية المستمرة في مخيم جنين، التي تتواصل منذ 3 أسابيع.

وبمقتل الصباغ، ترتفع حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 11 قتيلا: 5 من عناصر الأمن و6 مدنيين.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تلاحق في مخيم جنين "خارجين عن القانون"، في حين تتهمها فصائل فلسطينية بـ"ملاحقة المقاومة".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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