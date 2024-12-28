36 شهيدا بغزة وإسرائيل تأمر بالاستعداد لتوسيع الحرب

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، 24 منهم شمالي القطاع.

ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أمر بالاستعداد لتوسيع الحرب في غزة وتعزيز القوات هناك، وأن هدف توسيع القتال زيادة الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية في مواقع إضافية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إكمال "عملية مشتركة" لما ادعيا أنه مقر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، واعتقال أكثر من 240 فلسطينيا. بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المستشفى "بات خاليا" بالكامل.

وقد أجبر جيش الاحتلال أمس الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى على خلع ملابسهم في البرد الشديد، ثم اقتادهم إلى جهة مجهولة بعد أن اقتحمه في وقت سابق وأحرق مرافقه.

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن نحو 400 شخص بينهم كوادر طبية، كانت قد اعتقلتهم لدى اقتحامها للمستشفى.

وقد أدلى المفرج عنهم بشهادات عما تعرضوا له داخل المستشفى من تنكيل وضرب بأعقاب البنادق، وإبقائهم ساعات طويلة على الأرض في البرد القارس.

كما أكد نازحون للجزيرة أن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية بحق مدنيين بمحيط مستشفى كمال عدوان.

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ومن ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي القطاع فجر اليوم.

كما أكد المراسل استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقد جرح فلسطينيون في غارة إسرائيلية ثانية على منزل بمنطقة قيزان النجار جنوبي المدينة نفسها.

عمليات المقاومة

على صعيد آخر، واصلت فصائل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال بمحاور التوغل المختلفة، فقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا بجوار منطقة استوديو سلطان شرق جباليا البلد شمالي القطاع.

وأضافت الكتائب أن المقاتلين أبلغوا عن اقتحام نقطة عسكرية إسرائيلية، والاشتباك مع الجنود بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مقطعا يظهر قصف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية في محيط مسجد العطار جنوب غربي مدينة رفح وسيطرتَهم على طائرة استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية.

يُذكر أن إسرائيل -بدعم أميركي، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله- ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.