3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة إلى 45 ألفا و436 شهيدا، وأكثر من 100 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمال غزة ومنزلا وسط القطاع، كما أفاد بوقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية عنيفة على عدة أحياء في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استشهدت سيدة نازحة بإطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غربي مدينة غزة.

كما نسف الاحتلال عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

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وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أفرجت عن نحو 400 فلسطيني ممن احتجزتهم أمس الجمعة شمالي قطاع غزة بينهم كوادر طبية.

إجلاء قسري

وبدورها، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من وفاة مرضى ومصابين أجبرتهم إسرائيل على الإجلاء قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الإندونيسي، الذي لا تتوفر فيه مياه أو كهرباء أو طواقم طبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ليلة قاسية مرت على المرضى الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي الليلة الماضية، موضحة أن المرضى في وضع مزرٍ وصعب للغاية بدون ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات، حيث قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي مسبقا قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.

وأضاف البيان "بدء العد التنازلي لفقدان حياة المرضى بالمستشفى الإندونيسي في ظل احتجاز الاحتلال معظم الكادر الصحي".

وأشار إلى إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مدير مستشفى "كمال عدوان" بشمال غزة حسام أبو صفية، وناشد البيان كافة المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لإيجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين بالمستشفى الإندونيسي.

تدمير منظومة الإغاثة

وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير محافظة الشمال أحمد حسن الكحلوت، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار الاحتلال في نهجه التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في المحافظة.

وأضاف أن اعتقال الكحلوت جاء بعد توقف عمل الدفاع المدني كليا في محافظة الشمال منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سبق أن اعتقل 22 من العاملين في الدفاع المدني بمحافظتي غزة والشمال، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.