قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية بين أفغانستان وباكستان

نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر في وزارة الدفاع أن اشتباكات حدودية اندلعت، اليوم السبت، بين قوات حرس الحدود الأفغانية والباكستانية، وبالتحديد في ولايتي بكتيا وخوست، نتج عنها حتى الآن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

وأكدت القناة أن الاشتباكات أدت لمقتل 10 مدنيين وجنود أفغانيين من سكان منطقة داند باتان في ولاية باكتيا شرق أفغانستان، بالإضافة لمقتل 19 جنديا باكستانيا، وعشرات الإصابات من الجانبين.

وقد تسببت الاشتباكات في نزوح ألف أسرة من منطقة داند باتان، في حين لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من البلدين.

As a result of clashes between Afghan and Pakistani forces in the Alisher district of Khost province, around 1,000 families have been displaced.#TOLOnews_English pic.twitter.com/JI99Zhdxt0

— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) December 28, 2024