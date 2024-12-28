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عاجل | مصدر أمني سوري للجزيرة: عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد

28/12/2024-|آخر تحديث: 28/12/202411:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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