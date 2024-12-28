عاجل | الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل
28/12/2024-|آخر تحديث: 28/12/202406:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)
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- عاجل | الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل
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المصدر : الجزيرة