قصف من شمال غزة يستهدف القدس ويسبب صدمة في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة بعدما دوّت صفارات الإنذار في القدس المحتلة وجنوب إسرائيل اليوم السبت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت من مسافة قريبة من مكان وجود الجنود الإسرائيليين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكذلك، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة في هذه المنطقة خلال الحرب.

وأضافت أن هذا "شكّل عنصر مفاجأة، خصوصا وأن الجيش اجتاحها (بيت حانون) مرارا وتكرارا".

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن تقديرات الجيش تظهر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.

مشاهد توثق لحظة إطلاق الصواريخ من شمال القطاع تجاه القدس المحتلة pic.twitter.com/LBjwrAUFIf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 28, 2024

في السياق نفسه، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لديها مزيد من الصواريخ متوسطة المدى.

وأضافت المصادر أن هذه الفصائل "تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية".

ومنذ قرابة 3 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما مدمرا على شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف تزامنا مع حصار خانق.

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ويأتي هذا مع استمرار حرب الإبادة في القطاع بأكمله للشهر الـ15 على التوالي حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 153 ألفا، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.