عاجل | عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت
28/12/2024-|آخر تحديث: 28/12/202407:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة:
- نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل.
- نناشد الرئيس ترامب الضغط على نتنياهو وعدم القبول بصفقة جزئية.
- نتنياهو مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى.
- على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة.
- سموتريتش يريد بناء المستوطنات على رفات مخطوفينا.
- نحن في حاجة إلى إعادة جميع المختطفين عبر صفقة شاملة وفورية.
- أسرانا يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية.
- نتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب.
- نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت.
- نتنياهو يقدم ذريعة تلو الأخرى لتخريب صفقة التبادل.
- نتنياهو يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل.
- إصرار نتنياهو على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة.
- من مصلحة نتنياهو عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم.
المصدر : الجزيرة