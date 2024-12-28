أخبار|إسرائيل

عاجل | عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت

28/12/2024-|آخر تحديث: 28/12/202407:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة:

  • نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل.
  • نناشد الرئيس ترامب الضغط على نتنياهو وعدم القبول بصفقة جزئية.
  • نتنياهو مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى.
  • على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة.
  • سموتريتش يريد بناء المستوطنات على رفات مخطوفينا.
  • نحن في حاجة إلى إعادة جميع المختطفين عبر صفقة شاملة وفورية.
  • أسرانا يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية.
  • نتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب.
  • نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت.
  • نتنياهو يقدم ذريعة تلو الأخرى لتخريب صفقة التبادل.
  • نتنياهو يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل.
  • إصرار نتنياهو على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة.
  • من مصلحة نتنياهو عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم.
المصدر : الجزيرة

إعلان