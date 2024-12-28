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عاجل | الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية: نفحص ما تم تداوله من مقاطع مصورة ذات علاقة بسلوك بعض أفراد الأمن ضد مدنيين

28/12/2024-|آخر تحديث: 28/12/202412:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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